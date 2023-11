El papa Francisco dice que sufre «bronquitis muy aguda, infecciosa»

El papa Francisco dijo este jueves que «gracias a Dios no es una pulmonía» la enfermedad que sufre, sino «una bronquitis muy aguda, infecciosa», aunque ya no tiene fiebre y sigue curándose con antibióticos, al recibir hoy a los participantes en el seminario sobre «Ética en la gestión sanitaria» en una audiencia en el Vaticano.

También explicó hoy la razones por las que los médicos le aconsejaron no viajar a Dubái para participar en la cumbre climática COP 28: «La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente».

«Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubai (…) Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa», aclaró el papa durante una mañana en la que el pontífice ha mantenido toda su agenda, aunque ha preferido no leer los discursos para no cansarse demasiado.

Aseguró que ya no tiene fiebre y que sigue curándose con antibióticos.

«La salud tiene como una cosa contraria, es fuerte y frágil. Qué salud que tiene este, cómo aguanta, qué fuerte, pero también es frágil. Y una salud mal cuidada cede a la fragilidad. A mí me gusta mucho la medicina preventiva, porque previene antes que vengan los acontecimientos», dijo el papa a los participantes en el seminario.

El pontífice argentino iba a emprender mañana un viaje a Dubai, para estar presente del 1 de diciembre al 3 de diciembre en la cumpre climática.

Urge a la COP28 a no ceder a «intereses»

Francisco urgió este jueves a los participantes de la COP28 a «pensar en el bien común» más que en «los intereses circunstanciales de algunos países o empresas», según un mensaje publicado en la red social X.

«Ojalá que quienes intervengan en la #COP28 sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas», escribió.

«Ojalá que muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza», añadió, en un mensaje escrito en español.

Ante la situación de salud, del pontífice, la Santa Sede será representada por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

