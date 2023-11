Capitán América: Brave New World retrasa su estreno para el 2025

Hace poco, Marvel Studios retrasó Capitán América: Brave New World hasta 2025. El cambio de la fecha se debe por las huelgase en Hollywood.

Sin embargo, hay informes que el atraso del estreno de Capitán América: Brave New World, apuntan a que las escenas de acción que ya han rodado no alcanzaron el nivel esperado por Marvel Studios. Según Daniel Richtman, se buscaba un nivel épico, algo que igualara o superara a entregas anteriores, y parece que el filme no lo lograba del todo.

Aunque Julius Onah, el director, tiene experiencia en ciencia ficción con The Cloverfield Paradox (2018), su incursión en el mundo de la acción puede estar siendo cuestionada. Sin embargo, recordemos que los hermanos Russo también eran novatos antes de su éxito con Capitán América: El soldado de Invierno (2014).

La trama de Capitán América: Brave New World parece llevar a Sam Wilson por un camino similar al de Steve Rogers, empuñando el escudo más como una herramienta de relaciones públicas que como un defensor en el campo de batalla. Se espera un enfrentamiento con miembros de The Serpent Society y hasta con Red Hulk, con la transformación del presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Sin embargo, parece que las expectativas de acción y emoción aún no se han cumplido por completo.

Al menos la película tiene un reparto estelar que incluye a Harrison Ford, Shira Haas, Sebastian Stan, Liv Tyler, Rosa Salazar, Anthony Mackie, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Xosha Roquemore y Colby Lopez.

El estreno de Capitán América: Brave New World será el 14 de febrero de 2025. Será en ese momento cuando descubriremos que han preparado. Pero esperemos que las escenas de acción estén a la altura de las entregas anteriores.

Cactus24 (22-11-2023)