Carlos Villagrán «Kiko» desmiente que padece cáncer de próstata

Esta semana se dio a conocer una noticia que prendió las alarmas entre los fans que acompañaron durante años la serie mexicana ‘El Chavo del 8’, pues varios medios internacionales informaron que Carlos Villagrán, ‘Kiko’, padecería cáncer de próstata a sus 79 años.

Incluso indicaron que Villagrán durante una entrevista en su país natal, reveló que se habría sometido a una intervención quirúrgica por la misma razón. Sin embargo, en las últimas horas, el actor mexicano desmintió esta información y aseguró que era completamente falsa.

A través de una llamada con el programa peruano ‘América Hoy’, Villagran indicó que la información era falsa y que no tenía ninguna emergencia de salud como la que se difundió en redes y medios de comunicación.

“Estoy perfectamente, feliz de la vida, yo me propuse ser feliz en la vida. Lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve. Me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron ninguna consecuencia, incluso hoy estoy debutando en California donde está Disneylandia”, indicó el actor.

CACTUS24 21.11.23

