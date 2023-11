Benjamín Rausseo se prepara para reaparecer en el escenario político, afirma Juan Barreto

Tras cinco meses alejado del escenario político venezolano, el comediante y empresario Benjamín Rausseo, mejor conocido como ‘Er Conde del Guácharo’, estaría por reaparecer con su candidatura presidencial independiente.

Así lo adelantó el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, quien forma parte del equipo de Rausseo.

El dirigente de Redes, considera que Rausseo es el candidato que tiene «más chance de ganar» dentro de la oposición de cara a las presidenciales de 2024.

«La oposición no tiene una candidatura sólida, allí se expresa Benjamín Rausseo. Datanalisis le da creo que 20 o 25 puntos en un escenario en el que no existan candidatos inhabilitados«, expresó Barreto en el programa Primera Página de Globovisión.

El político cuestionó las pasadas primarias opositoras, a las que calificó como unos comicios en los que participaron los «sectores más radicales».

«Benjamín se ha preservado, no se ha retirado esperando nuevos escenarios, creo que debe estar pronta su reaparición en el terreno político, es el candidato que tiene más chance en la oposición«, agregó.

El pasado 20 de octubre Benjamín Rausseo, reapareció a través de sus redes sociales, las cuales no usaba desde el 02 de septiembre, día en que reiteró su decisión de ir como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2023

Recordemos que Rausseo y su equipo de campaña, anunciaron el pasado 22 de junio que el popularmente conocido como «Er Conde del Guácharo», no participaría en las primarias opositoras, argumentando que eso le «solicitaron los sectores populares».

«Working on it. Nos vemos pronto, Venezuela«, escribió Rausseo el 20 de octubre desde las afueras del medio The New York Time en Nueva York./2001.

Cactus24 (20-11-2023)