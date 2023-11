Mbappé sobre el Balón de Oro: «Messi lo merece»

Kylian Mbappé, delantero de París Saint-Germain, se refirió a la conquista del Balón de Oro de Lionel Messi, el octavo en la cuenta personal del argentino, y dijo que la obtención del trofeo era «justa».

«Supe que lo ganaría la noche de la final del Mundial», dijo el delantero. «Messi lo merece. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que Erling Haaland y yo hicimos una buena temporada, pero eso al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación».

Por otro lado, Mbappé prefirió no hablar sobre su futuro y dejó en claro que está abocado a la Selección de Francia: «No respondo si no es de la selección, vine aquí como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a la conferencia de prensa», respondió a las preguntas, detalla ESPN.

El delantero, de 25 años, anunció al PSG que no activaría el tercer año de contrato que firmó en 2022, por lo que queda libre a finales de la presente temporada, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro club.

Fue la primera comparecencia de Mbappé ante los medios desde junio pasado, cuando también lo hizo como capitán de Francia, una ausencia que justificó en su voluntad de «compartir el liderazgo» con otros compañeros de la selección.

El jugador afirmó que «las cuestiones externas no afectan» a su rendimiento en el terreno de juego: «En el terreno no pienso en eso, solo en hacer goles, marcar diferencias y ganar títulos. En mi carrera he tenido presión y no me ha impedido hacer todo lo que he hecho».

Cactus24 (17/11/2023)