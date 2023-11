Abatido venezolano que lanzó granada a carabinera de Chile

Este miércoles una carabinera resultó herida por la explosión de una granada durante un procedimiento policial entre las comunas de Santiago y Pedro Aguirre Cerda.

En el suceso uno de los delincuentes involucrados, falleció en el lugar producto de los disparos de Carabineros.

Se trata de Jefferson Arzonar Meza García, de 36 años, nacido en Venezuela, que se presume ingresó al país de forma irregular y llegó a comienzos de 2022 a Chile, tras residir en Perú.

En redes sociales se identificaba como barbero.

En mayo de 2023 Meza García cumplió prisión preventiva en el penal de Santiago SUr por porte ilícito de ketamina, tussi y cocaína.

En el momento del incidente ocurrido este miércoles, Meza se encontraba cumpliendo libertad vigilada intensiva.

Otro venezolano implicado

De acuerdo a medios chilenos, en el ataque a la carabinera, participó otro venezolano que se entregó a las autoridades porque su foto comenzó a circular profusamente en las redes sociales.



El hombre se encontraría en situación migratoria irregular. Además, existe sobre él un decreto de expulsión, motivo por el que quedó finalmente detenido.



El sujeto fue expulsado en 2021 tras una condena por robo con intimidación. Volvió a Chile en 2022 por un paso no habilitado. Por ello fue que se emitió una orden de expulsión.



Con todo, declaró como testigo. “Esta persona se presenta en la Cuarta Comisaría, indicando que él no tiene una participación directa en los hechos, sin embargo, indica que se encuentra a una distancia de aproximadamente 300 metros del lugar donde se origina el hecho. Por eso se presenta: para indicar que él no participó”, contó el mayor de Carabineros Marco Bahamondes.



Carabinera afectada por la granada

La afectada fue la cabo segundo Rayén Currihuil. El lanzamiento de la granada la hirió de forma grave, fracturándole la cara. No obstante ello, se encuentra fuera de riesgo vital. El otro funcionario policial, en tanto, resultó sin lesiones.



