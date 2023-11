Sharon Stone asegura que fue acosada sexualmente por un ex director de Sony Pictures

Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue acosada sexualmente por un exjefe de Sony Pictures .



En una entrevista difundida en un episodio del podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa , la actriz recordó el episodio que tuvo lugar en los años 1980 , al comienzo de su carrera y mucho antes del éxito internacional de películas como Bajos Instintos .



En aquel momento, los presidentes de la productora fundada en 1987 eran Peter Guber y Jon Peters, el último de los cuales, en 2011, tras las acusaciones de acoso sexual formuladas por una ex asistente, recibió una indemnización de 3,3 millones de dólares.

Stone no reveló la identidad del protagonista de la historia , pero contó cada detalle restante del encuentro en la oficina del exjefe.



Tras tomar asiento en el sofá, Stone recibió una serie de halagos : “Oh, es verdad lo que dicen de ti y que eres la más bella. No hemos visto a nadie como tú en décadas. Todo el mundo habla de ti y te mira. Eres el más elocuente. Eres tan inteligente y hermosa y ese cabello».



El exjefe se me acercó: “Pero primero…” y agitó su pene en mi cara ”, dijo Stone. “Por supuesto, yo era muy joven y, como hago cuando estoy nervioso, me eché a reír. Empecé a reír y llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica . No pude parar, así que él no sabía qué hacer. Luego, naturalmente, se subió la cremallera de los pantalones y salió por una puerta detrás del escritorio”. Stone permaneció inmóvil hasta que una secretaria le indicó la salida.

«Esta no fue la última de muchas experiencias absurdas como ésta en mi carrera».

EL TESTIGO DE UN SISTEMA EQUIVOCADO



En 2018, en el apogeo del movimiento #MeToo , Stone concedió una entrevista a CBS Sunday Morning y, cuando se le preguntó si había sido víctima de acoso o agresión sexual , respondió: “He estado en la industria durante 40 años. ¿Te imaginas cómo era la industria en la que entré hace 40 años? He visto todos los colores «.

Cactus24// 11-11-23

