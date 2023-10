Comisión de Primaria testificó por más de seis horas en Fiscalía

Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi, directivos de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), testificaron durante más de seis horas este lunes ante el Ministerio Público (MP), tras el inicio de las investigaciones de la Fiscalía de la República a los organizadores de las elecciones opositoras del 22 de octubre.

Desde las 10:35 a.m. hasta las 9:43 p.m. permanecieron los miembros de esta Comisión en la sede del MP en Caracas. Jesús María Casal, presidente de la CNdP y cabeza del grupo, duró más de seis horas testificando ante los entes públicos.

Mildred Camero, vicepresidente del órgano rector de las Primarias, estuvo nueve horas y 10 minutos en las instalaciones de la Fiscalía. En última instancia, el integrante de la CNdP y directivo de la Asociación Civil Súmate, Roberto Abdul-Hadi, arribó a las 11:28 a.m. y se retiró a las 9:43 p.m., un total de 10 horas y 15 minutos.

Sobre las preguntas efectuadas durante el interrogatorio realizado a los directivos de la CNdP, no hay pronunciamientos oficiales hasta la fecha. «Me indicaron no declarar», detalló Jesús María Casal tras ser abordado por un periodista de VPI Tv, de quien decidió alejarse sin mediar palabras.

Pese a esta negativa, el director de Votoscopio y especialista en materia política, Eugenio Martínez, precisó que una de las principales interrogantes del Ministerio Público fue la decisión de permitir la candidatura de María Corina Machado, pese a estar inhabilitada.

La abogada de Casal, Magaly Vásquez, sin dar mayores detalles sobre el tema, especificó medios de comunicación capitalinos que «hay una investigación en curso y en el marco de esa investigación están siendo llamados a declarar diferentes personas». También desmintió alguna presunta imputación a su defendido.

«Nosotros no asistimos a un acto de imputación, en lo absoluto, ese no fue el sentido de la citación y no hay ningún motivo por el cual imputarlo, porque el doctor Casal obviamente no ocurrió en ningún delito», informó.

Abogados opinan

El penalista Zair Mundaray precisó que las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las primarias opositoras parten de un «principio de daño antijurídico» y aseguró que «no hay delito».

A los fiscales que intentan convertir en delito una acción constitucional, solo analicen dónde está y quién es el destinatario del ‘daño’ causado por los organizadores de las primarias. El hecho no contiene ninguna consecuencia lesiva para terceros, no se afecta la esfera de derechos de nadie, por el contrario, los derechos se amplifican. Por ende, no hay delito», sentenció.

A la par, el abogado y político Ramón Guillermo Aveledo indicó que: «Y si el acto, para el TSJ, no tiene efecto alguno ¿Cómo es que la Fiscalía lo investiga? Lo ilógico suele ser antijurídico».

José Vicente Haro, abogado en Derecho Constitucional, determinó que las citaciones a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi «son actos que violan derechos y garantías constitucionales de los referidos ciudadanos».

Añadió que «al violar Derechos-Garantías constitucionales deben considerarse nulas por aplicación de lo indicado en el artículo 25 de la Constitución» y acotó, basado en este mismo artículo, que los «fiscales que han hecho tales citaciones deberán responder ante la ley».

«Finalmente: La responsabilidad de tales fiscales por violación de derechos y garantías constitucionales podrá exigirse ante las autoridades competentes nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos tales como: C.I.D.H.- Corte-I.D.H,Comité DD.HH. de ONU, entre otros», culminó.

Las investigaciones de la Fiscalía de la República a la CNdP son por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir, usurpación de identidad y legitimación de capitales. Estas averiguaciones se dan luego de una denuncia realizada por el diputado José Brito.

Cactus24 (31-10-2023)