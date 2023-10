El emotivo video de David Bisbal junto a su padre con Alzheimer «Sé que no te acuerdas de mí»

David Bisbal ha grabado un documental en el que comparte un momento muy emotivo con su padre, que padece alzhéimer y no le reconoce, pero sí recuerda su juventud como boxeador. «Mi padre, el mío, también fue boxeador», le dice entonces el artista. Cuando su padre le pregunta por su nombre, le responde: «Mi padre se llama José Bisbal Carrillo». «Ese soy yo», contesta entonces el anciano.

«Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo», le explica el cantante, que dedica unas bonitas palabras a su padre: «Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho».



El emocionante momento, que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Cactus24//29-10-2023

