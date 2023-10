Will Smith rompió el silencio tras las revelaciones del libro de memorias de Jada Pinkett Smith

Will Smith está rompiendo su silencio sobre la explosiva revelación de su esposa «Worthy», que dijo que la pareja ha estado separada durante siete años.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, el actor admitió que el libro lo despertó, señalando que la actriz había «vivido una vida más al límite de lo que él pensaba, y ella es más resistente, inteligente y compasiva que él». Lo he entendido.»

«Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y puedes perder fácilmente tu sensibilidad hacia sus matices ocultos y sus bellezas sutiles», escribió el ganador del Oscar.

Smith ha optado por restar importancia al frenesí en torno a las memorias de Pinkett Smith, que llegarán a las estanterías este 17 de octubre.

Parte de lo que dice su libro

Jada nació en Baltimore, en un barrio pobre. Su madre tenía 17 años cuando dio a luz. Era adicta. Su padre, también sumergido en las drogas, murió cuando ella era muy chica. Fue criada por sus abuelos. A los 14 pasaba más tiempo en la calle que en las aulas. Perdió la virginidad a esa edad. Empezó a vender drogas, a trabajar para dealers. “Era otra Jada. Podía perseguir con una navaja a alguien en un callejón porque nos había robado 700 dólares. Vendía cocaína, crack, cualquier cosa. Algunas vez pusieron el caño de un arma en mi cabeza”. En esos años, Tupac Shakur, el rapero, era uno de sus mejores amigos. Jada aclaró que no tuvieron una relación que incluyera lo sexual. Alguna vez quisieron darse un beso pero se dieron cuenta de que no iba a resultar. En 1995 cuando Tupac estuvo detenido durante 9 meses acusado por abusar de una fan, el rapero le escribió una carta proponiéndole matrimonio. Jada no aceptó. Cuando le preguntan, ante el nuevo panorama en cuanto a las condenas sociales para los depredadores del ambiente luego del MeToo, si en la actualidad actuaría de igual manera con Tupac, si mantendría su apoyo, la actriz responde que no ve por qué debe cambiar, que Tupac nunca le mintió, que estaría al lado de su amigo.

A Will Smith lo conoció cuando en una audición para el papel de novia de él en la exitosa sitcom The Prince of Bel Air. No quedó en el programa pero sí conectó con Will. Cuando pocos meses después, él se separó de su primera esposa, llamó a Jada y la invitó a salir.

Matrimonio y escándalos

Mientras eran elogiados y exhibidos como la perfección conyugal, el rapero August Alsina, contó que había mantenido una relación con ella durante un largo tiempo. Jada no sólo es 20 años mayor que él, sino que es la madre de uno de los mejores amigos de Alsina.

Al principio, tanto Jada como Will, intentaron desmentir la relación. Pero August Alsina brindó más detalles. Contó que la relación comenzó cuando él tenía 23, que habían estado juntos algunos años, que él había apostado a la pareja. Fueron juntos de vacaciones y hasta se presentaron en algunas entregas de premios, a la vista de todo el mundo.

Hace unos días en una de las entrevistas que dio en ocasión del lanzamiento de su libro, Jada Pinkett Smith dijo: “En estos años con Will hemos intentado de todo para mantenernos alejados uno del otro. Pero, la verdad, no hemos podido”. Y luego soltó una carcajada.

Cactus24//17-10-2023

