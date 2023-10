Escupieron a Messi en partido contra Paraguay

Argentina logró una plácida victoria ante Paraguay en el Estadio Monumental. Con un Messi que fue suplente pero que entraría en el minuto 52′ para unirse a la fiesta de la Albiceleste. Sin embargo el jugador Antonio Sanabria, un ex culé como Leo, le propició un escupitajo al rosarino que desde luego no le dejó muy contento.

Ambos estaban discutiendo durante el encuentro y al final fue Antonio Sanabria el que acabaría escupiendo a Messi. Era el minuto 84′, se miraron mal, Leo lo insultó y cuando la cosa parecía quedarse ahí, el paraguayo reaccionó de mala manera.

Si bien en el momento no lo percibió, una vez concluido el partido La Pulga tomó conocimiento del desagradable acto de su colega y respondió de manera escueta, pero contundente, en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

«La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí», expresó con autoridad el capitán argentino.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

No obstante, Sanabria respondió: «Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente».

