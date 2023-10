Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan separados ‘siete años’

Jada Pinkett Smith ha dicho que estuvo separada de su esposo Will Smith durante seis años antes de los Oscar de 2022.

La actriz, de 52 años, dijo en una entrevista con la revista People que la pareja «aún está averiguando», refiriéndose al estado de su matrimonio.

«Hemos estado haciendo un trabajo muy duro juntos. Nos amamos profundamente el uno al otro y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros», dijo.

Pinkett Smith admitió en 2020 que tuvo una aventura de años con el cantante August Alsina.

Jada y Will , de 55 años, se casaron en 1997 y tienen dos hijos juntos: Jaden, de 25 años, y Willow, de 22 años. Will tiene un tercer hijo, Trey, de 30 años, de una relación anterior.

Pinkett Smith elogió a sus hijos y dijo: «Son pequeños gurús. Me han enseñado un profundo sentido de autoaceptación. Aman cada parte de mí.

«El nivel de amor, amor incondicional que tienen por mí y por su padre. Y una cosa es querer ser la persona que da ese amor incondicional. Y otra es ser el destinatario de eso».

Jada también reveló en la entrevista de People que al principio pensó que la bofetada de los Oscar en 2022 era una parodia.

Hubo conmoción en todo Hollywood cuando su esposo golpeó a Chris Rock en el escenario en vivo por televisión después de que el comediante hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada.

«Pensé: ‘esto es un sketch’.

«Pensé, ‘no hay manera de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia».

