Ocho señales para descubrir a un psicópata

Ser psicópata no es una señal de que seas un asesino violento. De hecho, hay muchos psicópatas que tienen vidas normales, con trabajo y familia.

Tortura y maltrato de animales. Es un factor de riesgo que se ha relacionado con niños que desarrollan un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. Sin embargo, matar animales no siempre es un signo de patología. Los niños que pasan mucho tiempo al aire libre pueden dedicarse a matar hormigas, insectos, ranas u otros animales pequeños o insectos con fines recreativos. Otros disfrutan de la pesca o la caza por diversión. Es importante distinguir lo que es culturalmente normal o apropiado de lo que es culturalmente anormal o inapropiado.

8 Signos y señales de que podrías ser un psicópata.

Todos hemos leído libros o visto películas que hablan sobre los psicópatas. Como norma general, se les suele ver como personas violentas y demoníacas. Sin embargo, no todos pueden tener ese estigma, ya que muchos conviven con ello de forma normal y tienen sus vidas más o menos normales, con trabajo, familia y amigos. Pese a que en sentido legal la existencia de una referencia exacta con la que decir si una persona es psicópata o no puede ser útil o necesaria, no hay evidencia científica para decir quién es psicópata y quién no. En otras palabras, un psicópata está mejor definido como una persona que es «más o menos psicopática», según este estudio. Desvelamos las señales para identificar a un psicópata.

Falta de empatía y remordimiento. Según el DSM-5, la falta de remordimiento y empatía por los demás es uno de los criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad antisocial. La empatía es la capacidad de comprender lo que alguien está experimentando desde la perspectiva de esa persona o la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Los psicópatas tienden a pensar únicamente en sí mismos y tienen problemas para entender las perspectivas de otras personas.

Irresponsabilidad. Son personas que tienen problemas para mantener un trabajo y hacerse cargo de las responsabilidades y obligaciones financieras. Esto puede estar relacionado con la falta de culpa que experimentan los psicópatas. Por ejemplo, pueden cometer fraude en el trabajo o mentir. Sus otros comportamientos, como la impulsividad y la imprudencia, también contribuyen a sus problemas financieros. Los psicópatas pueden participar en juegos de apuestas u otros actos financieros imprudentes.

Impulsividad. La Impulsividad es otro síntoma de la psicopatía. Esto se puede exhibir de diferentes maneras. Los psicópatas pueden decir, hacer o comprar cosas impulsivamente sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Este comportamiento contribuye a muchos de los otros síntomas y comportamientos exhibidos por los psicópatas. Por ejemplo, pueden gastar dinero impulsivamente, lo que contribuye a su irresponsabilidad con las obligaciones financieras. También pueden tener problemas para controlar su ira e impulsivamente actuar de manera agresiva o violenta. Existen algunos hallazgos neurológicos que pueden explicar esta impulsividad y agresión. Los investigadores han descubierto lóbulos frontales subdesarrollados en psicópatas.

Poca excitación en general. Los psicópatas tienen baja activación fisiológica y reactividad. Esto significa que no responden a los estímulos de la misma manera que el resto de nosotros. Piensa en un momento en que estabas asustado o nervioso. Tal vez escuchaste un fuerte ruido en medio de la noche, o tal vez ibas a una primera cita con alguien que realmente te gustaba. Es posible que comenzaras a sudar, temblar o respirar con dificultad. Tu corazón puede haber estado latiendo fuerte, y es posible que tengas la piel de gallina. Estas son todas las respuestas de estrés fisiológico normales. Actúan para decirnos que nuestro cuerpo podría estar en peligro. Los psicópatas, sin embargo, por lo general no tienen estas respuestas fisiológicas.

Actividades criminales. La actividad criminal es un síntoma tanto del trastorno de conducta como del trastorno de personalidad antisocial. Los psicópatas participan en actividades delictivas porque no se sienten culpables por hacer cosas malas a otras personas (falta de remordimiento). Tienen problemas para entender las perspectivas de los demás y, por lo tanto, no entienden cómo se sentiría si se les violara, agredieran o robaran (falta de empatía).

Parece amable y encantador. Tener una personalidad encantadora o forma de hablar educada no es un síntoma oficial o un criterio para el trastorno antisocial de la personalidad, pero es una característica que a menudo se ve en los psicópatas. Aunque tienen problemas con la empatía, entienden las expectativas sociales y cómo se comportan otras personas y pueden simular o simular empatía y amabilidad. Esto permite a los psicópatas controlar y aprovecharse fácilmente de otras personas. Este comportamiento encantador es uno de los factores que distinguen a un psicópata de un sociópata. Los psicópatas tienden a actuar de forma amable, encantadora e interesada.

Es altamente manipulador. Los psicópatas a menudo mienten y manipulan a las personas para obtener beneficios personales o incluso por placer. A menudo son vistos como personas frías, ya que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quieren. Aunque estas características a menudo afectan a los psicópatas negativamente, algunos pueden aplicar estos comportamientos de una manera más positiva. Muchos psicópatas inteligentes y de alto rendimiento tienen carreras exitosas en campos que requieren personalidades manipuladoras. Por ejemplo, los psicópatas a menudo trabajan bien como vendedores, directores ejecutivos y abogados.