Luis Mesa, actor de «Yo soy Betty la fea», no estará en la nueva temporada

Luego del rotundo éxito de la serie colombiana “Yo soy Betty la fea,” transmitida en 1999, la novela vuelve de nuevo a la pantalla, sin embargo, algunos de los personajes no estarán en la telenovela.

En esta oportunidad la serie no contará con la participación del odiado, pero elegante, Daniel Valencia, interpretado por el actor colombiano Luis Messa.

Mesa, a través de sus redes sociales, confirmó que no estará en la nueva producción dramática que se estrenará en el 2024. Además, el actor agradeció a sus seguidores las muestras de cariño y apoyo hacia su recordado personaje.

Sin embargo, algunos internautas expresaron su descontento al conocerse la noticia: “No puede ser, el malote más ‘buenote’, vas a hacer demasiada falta”, “Qué golpe tan bajo es el que no participes, no me lo esperaba”, “Muy mal que no esté, era un gran complemento para la producción”.

«Betty la fea 3» se centrará en la hija de Don Armando y Betty, interpretado por el actor colombino Jorge Arbello y Ana María Orozco.