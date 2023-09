Miguel Cabrera: Me despediré de Venezuela en el Derby de Jonrones

Miguel Cabrera, una vez que termine su participación este año en las Mayores, viajará a finales de año a Venezuela, donde le rendirán muchos homenajes, sobre todo el del Jonrón Derby en su amada Maracay. Eso será en el estadio José Pérez Colmenares, otro testigo silencioso de sus grandes hazañas.

Este viernes fue rodeado por la prensa hispana antes del antepenúltimo encuentro de su brillante carrera.

Una de las preguntas que le hicieron fue al respecto del premio Roberto Clemente, donde fue enfático en señalar que ha sido nominado muchas veces. “Pero ellos como que no toman en cuenta lo que uno hace en Venezuela. Claro que ganar el premio es muy importante para mí. Pero ganarlo o no ganarlo no me quita el sueño. Es algo que siempre he querido r y hemos trabajado para eso. Pero, como te digo, las cosas que nosotros hacemos en Venezuela, ellos no le dan mucha importancia. Caros Carrasco lo ganó porque hizo muchas cosas aquí, y se enfocó mucho aquí (en Estados Unidos)”.

Detroit y el mundo del beisbol están listos para despedir al gran Miguel Cabrera. 👏🇻🇪pic.twitter.com/wCnjxL5bDB — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) September 30, 2023

Miggy al ser increpado sobre su posible retiro en Venezuela con Tigres de Aragua, es que hasta el momento solo tiene claro que estará en su ciudad natal para el Jonrón Derby, que lo harán a su nombre. Pero luego aclaró que su ciclo como jugador en Venezuela está cerrado hace mucho tiempo. “Ya es muy difícil que yo vuelva a jugar en mi país”.

Cabrera disputará este domingo 1 de octubre su último partido como jugador en las Grandes Ligas. Una larga trayectoria que arrancó como un sueño, cuando en 2003 debutó como profesional y terminó siendo, con 20 años de edad, campeón de la Serie Mundial.

El único ganador de la Triple Corona de bateo en las Grandes Ligas cerrará su ciclo como beisbolista en el Comerica Park de Detroit, donde será homenajeado, una vez más, en esta última jornada de la temporada regular contra los Cleveland Guardians.

