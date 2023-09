Joven se rapó en concurso para ganar iPhone 15 y perdió, terminó llorando

Una joven mexicana se volvió viral en las redes sociales después de participar en un concurso poco convencional en el que tres mujeres se ofrecieron a raparse la cabeza con la esperanza de ganar un iPhone 15. El video de este peculiar concurso fue compartido por un creador de contenidos de TikTok.

El escenario de este certamen fue un concurrido centro comercial en la Ciudad de México, donde estas tres mujeres aceptaron el desafío de perder su cabello a cambio de una oportunidad de poseer el último teléfono de Apple. La adrenalina llenaba el ambiente mientras el concurso avanzaba.

Después de que las tijeras hicieron su trabajo, las participantes se enfrentaron en un tradicional juego de “piedra, papel o tijera” para seleccionar uno de los tres frascos disponibles. Dentro de estos recipientes se ocultaban tres sorpresas: el codiciado teléfono, una suma de dinero y un premio consuelo.



La suerte estaba del lado de la mayor de las tres mujeres, quien se alzó con el deseado teléfono movil. La participante más joven no se fue con las manos vacías, ya que ganó los cinco mil pesos mexicanos (287 dólares). Sin embargo, la historia más emotiva de todas fue la de la tercera competidora, una joven de 25 años que, para su desconsuelo, solo se llevó el 3° premio, que ascendía a 500 pesos mexicanos, equivalentes a unos 28 dólares.

La empatía del público presente en el centro comercial y de quienes vieron el video en la plataforma no se hizo esperar. El creador del concurso, con un gesto compasivo, le preguntó a la joven afectada: “¿Tienes ganas de llorar?”. A partir de ese momento, la situación se tornó aún más conmovedora, ya que el público comenzó a pedir que se le brindara a la joven una compensación más generosa.



El video rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reproducciones, miles de “me gusta” y comentarios de todo tipo. Muchos usuarios consideraron que el certamen no era justo y que todas debieron recibir su teléfono. Sin embargo, las reglas estaba claras desde el comienzo.

“El consumismo nos lleva a esto, aunque parece gracioso, el trasfondo es triste pues el sistema nos convence de que necesitamos algo que no es necesario”, “Eso es trampa, cada una merecía su iPhone”, “Yo ni loca me rapo por un teléfono”, “Personalmente, si mi hija y mi esposa veo que se van a rapar el cabello por ese teléfono le digo ‘yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo’”, “Por qué no le pones retos más bonitos a las mujeres”, “Cómo les gusta jugar en vivo con las ilusiones y sentimientos de las personas…”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Cactus24//30-09-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook