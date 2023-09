Graban a Mick Jagger bailando «Pepas» de Farruko (VÍDEO)

Mick Jagger, el famoso vocalista de The Rolling Stones, se volvió viral en las últimas horas al protagonizar un video en el que se le puede ver disfrutando y bailando al ritmo de ‘Pepas’, tema del conocido reguetonero Farruko.

El artista británico celebraba su cumpleaños 80 al lado de su esposa Melanie Hamrick y su círculo más cercano, cuando empezó a sonar la enérgica canción y no pudo resistir dar algunos pasos en la pista de baile. De esta manera, el músico demostró que los años no pasan por él y se divierte como siempre.

El momento de diversión rápidamente se difundió en redes sociales, donde los usuarios dejaron algunos comentarios al respecto: «Mick con 80 años en las juergas y yo acá tirada en mi cama», «Con una vida de fiesta encima y con más vida que yo a los 80» y «Qué bonito uno ver un cantante de rock con esta música».

¿Qué dijo Farruko tras ver a Mick Jagger bailando a ritmo de ‘Pepas’, un tema cuya letra ahora rechaza y que decidió nunca más cantar?

Este tema dio la vuelta al mundo en el 2021, cuando estaba en medio de la tormenta, batallando. Empecé con la guerra de ser la estrella o yo, y colapsé. Tuve que empezar desde cero. Algo cambió dentro de mí. Me costaba cantarla porque me recordaba mis andanzas, y no era lo que yo quería vender en ese momento, aunque nunca fue hecha con la intención de que la gente se metiera pastillas. Simplemente era un ritmo que me encantó cuando me trajeron. Quedé fascinado con la música. El problema fue el mensaje, pero nunca tuve malas intenciones. Este tema más que regalarme el éxito mundial, me cambió la vida porque me hizo despertar, me confrontó y me ayudó a descubrir quién era yo realmente. A veces pensamos que tener éxito es tener dinero, y no es así. El éxito es poder disfrutar cada momento con tus seres queridos. Es tener salud.

─ ¿Te enorgulleció ver a Mick Jagger disfrutando ese tema?

No sentí eso. Realmente, lo vi cool, chévere, que un tema que generó tanta controversia y me enseñó tanto, le haga pasar un momento feliz a una persona tan famosa, que la gente ve como inalcanzable, cuando realmente es como cualquiera de nosotros.

CACTUS24 28-09-23

