Luis Miguel le pidió matrimonio a Paloma Cuevas pero ella le dio una inesperada respuesta

Luis Miguel ha mostrado lo enamorado que está de Paloma Cuevas, por lo que en apenas 14 meses de confirmarse la relación, le habría pedido matrimonio a la diseñadora.

Así lo han revelado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, descubriendo además cuál fue la inesperada respuesta de la socialité a la romántica propuesta del cantante mexicano. Lejos de darle el ansiado ‘sí’ a su pareja, Paloma consideraría que todavía es “demasiado pronto” para dar un paso tan importante y habría pedido paciencia al ‘Rey sol’.

Un “no” que no es tal, ya que no significa que la diseñadora de Rosa Clará no quiera convertirse en la esposa de Luis Miguel, sino que “prefiere esperar un tiempo” para que “todo se asiente”. “Ella está encantada y teniendo una vida que no cambia ahora mismo por nada, pero ha dicho que ‘no de momento’” ha contado la colaboradora Paloma García.

“Paloma tiene ahora otras prioridades y está centrada en su familia, en sus hijas y en su carrera en el mundo de la moda” ha añadido, asegurando que aunque está muy feliz con el cantante, prefiere que su historia de amor “se consolide más” antes de pasar por el altar.

“Se entiende que es un sí pero no de momento. Han hablado de boda y lo tienen previsto, aunque no puedo confirmar fechas porque él tiene una gira por delante. Será en 2024 o cuando acabe. Lo han hablado ya hace cierto tiempo. Están pensando en dar ese paso, aunque ella prefiere esperar”, ha revelado.