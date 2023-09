Familia demanda a Google después de que Maps llevara a su padre por ruta que causó su muerte

La familia de un hombre de Carolina del Norte que se ahogó después de que Google Maps aparentemente le ordenara conducir su automóvil desde un puente destruido ha demandado al gigante tecnológico por negligencia.

Philip Paxson, de 47 años, conducía a casa después de la fiesta del noveno cumpleaños de su hija el 1 de septiembre. El 30 de diciembre de 2022, antes de caerse de un puente derrumbado en Hickory, Carolina del Norte. Según se informa, el puente fue arrastrado por las aguas en 2013, aunque no había ninguna señalización ni barricada que alertara a los conductores sobre su estado decrépito.

La familia de Paxson demandó a Google por negligencia el martes, alegando que la empresa no actualizó sus mapas en consecuencia. Tres empresas locales de administración de propiedades privadas también están siendo demandadas como parte de la demanda, que alega que tenían el deber de diligencia para mantener el puente.

Un representante de Google dijo que la compañía está revisando las acusaciones. El representante dijo que Google tiene «el más sentido pésame por la familia Paxson».

En el momento de la muerte de Paxson, su suegra escribió en una publicación de Facebook que coordenadas GPS incorrectas llevaron al padre de dos hijos al puente dañado en una “noche oscura y lluviosa”.

«Estaba siguiendo su GPS, que lo llevó por un camino de concreto hasta un puente que caía a un río», escribió Linda McPhee Koenig. «El puente fue destruido hace 9 años y nunca fue reparado».

Su familia calificó el incidente como una “tragedia evitable”.

El Jeep Gladiator 2020 de Paxson fue encontrado boca abajo y parcialmente sumergido en el agua al día siguiente debajo del puente derrumbado. La esposa de Paxson dijo que ella y sus dos hijas abandonaron la fiesta de cumpleaños más temprano, mientras que Paxson se quedó para ayudar a limpiar. Según los informes, desconocía la zona por donde conducía.

La nueva demanda afirma que Paxson se salió de un borde desprotegido y se estrelló a unos 20 pies (más de seis metros) más abajo.

La familia, a través de sus abogados, alegó que muchos residentes locales en el área de Hickory habían solicitado en varias ocasiones a Google que modificara sus mapas para tener en cuenta el puente colapsado. Los registros de correo electrónico incluidos en la demanda afirman que Google envió una confirmación a un residente que le dijo a la compañía que Maps estaba dirigiendo a las personas al puente peligroso.

“Nuestras niñas preguntan cómo y por qué murió su papá, y me quedo sin palabras que puedan entender porque, como adulta, todavía no puedo entender cómo los responsables de las direcciones GPS y del puente pudieron haber actuado con tanta Poco respeto por la vida humana”, dijo Alicia, la esposa de Paxson, a The Associated Press.

Cactus24//22-09-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook