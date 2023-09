«The Marvels» es la películas más barata del UCM

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, anunció hace un tiempo un cambio en la estrategia financiera de Marvel Studios, y el presupuesto revelado para la próxima película The Marvels parece ser una señal de este nuevo enfoque.

Según un informe de VF, el presupuesto para The Marvels se sitúa en torno a los 130 millones de dólares. Aunque esto sigue siendo una suma significativa, es notablemente más bajo en comparación con otros lanzamientos de Marvel Studios programados para 2023, como Ant-Man y la Avispa: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que tienen presupuestos de 200 y 250 millones de dólares, respectivamente.

Bob Iger de Disney ha sugerido recientemente que Marvel Studios adoptará un enfoque más rentable en sus producciones futuras y The Marvels podría ser la primera película en reflejar esta estrategia. Este presupuesto más modesto podría indicar que están reduciendo la escala de sus producciones para aventuras más independientes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además del presupuesto, se ha informado que The Marvels tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y 38 minutos, lo que la convertiría en la película más corta de Marvel Studios. Por ahora, las entregas de menor duración son El Increíble Hulk (2008) y Thor: El mundo oscuro (2013), ambas con 1 hora y 52 minutos.

Presupuesto de todas las películas del UCM

Iron Man (2008) – 140 M

El increíble Hulk (2008) – 150 M

Iron Man 2 (2010) – 200 M

Thor (2011) – 140 M

Capitán América: El primer vengador (2011) – 140 M

Los Vengadores (2012) – 220 M

Iron Man 3 (2013) – 200 M

Thor: El mundo oscuro (2013) – 150 M

Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) – 170 M

Guardianes de la Galaxia (2014) – 200 M

Vengadores: La era de Ultrón (2015) – 316 M

Ant-Man (2015) – 160 M

Capitán América: Civil War (2016) – 230 M

Doctor Strange (2016) – 200 M

Guardianes de la Galaxia vol. 2 (2017) – 200 M

Spider-Man: Homecoming (2017) – 175 M

Thor: Ragnarok (2017) – 180 M

Black Panther (2018) – 200 M

Vengadores: Infinity War (2018) – 365 M

Ant-Man y la Avispa (2018) – 195 M

Capitana Marvel (2019) – 152 M

Vengadores: Endgame (2019) – 365 M

Spider-Man: Lejos de casa (2019) – 160 M

Viuda Negra (2021) – 200 M

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) – 200 M

Los Eternos (2021) – 200 M

Spider-Man: No Way Home (2021) – 200 M

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) – 200 M

Thor: Love and Thunder (2022) – 250 M

Black Panther: Wakanda Forever (2022) – 250 M

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023) – 200 M

Guardianes de la Galaxia vol. 3 (2023) – 250 M

The Marvels (2023) – 130 M

La película The Marvels se estrenará el 10 de noviembre de 2023.

