Hija de Carlos Villagrán “Kiko” celebra que venció el cáncer

El actor Carlos Villagrán, reconocido por todo el mundo por su papel de “Kiko” en la serie infantil «El Chavo del 8», apareció en su Instagram feliz y agradeciendo a Dios por las bendiciones.

La felicidad del actor de 79 años se debe a que su hija Vanesa Villagrán logró vencer por completo el cáncer, luego de varios meses de tratamiento, cuidados y muchas oraciones a Dios por lograr una gran recuperación.

«Estoy feliz, hoy fue la última quimioterapia de mi hija @vaviriva y tocó la campana te amo hija, Gracias señor por todas las bendiciones”, celebró Villagrán.

En julio de este 2023 la modelo de OnlyFans compartió en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama y estaba por comenzar un proceso para eliminar la enfermedad de su cuerpo.

“En esta última quimioterapia, mi papá @carlos_kiko1 no me acompañó, me dijo que no quería verme conectada, entonces cuando llegamos mi mamá @gacholina y yo, así fue el emotivo encuentro. Nunca voy a cansarme de agradecer de todas las atenciones y apoyo de mis padres. Es un amor total, incondicional y único”, indicó la mujer que cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram.

La noticia fue mucho más allá y la mujer de 40 años decidió cortar un pastel para celebrar el fin de la terrible enfermedad y tocar una campaña de agradecimiento. Además, confesó que ahora quiere llevar una vida de paz, salud y tranquilidad alejada de cualquier situación de conflicto.

“En ese lugar inauguré la campana, me llevaron un pastel y me regalaron un collar hermoso. Hoy me quedo con todo lo bueno, me despido del daño, de lo tóxico y lo que no me sirve, me quedo con el positivismo, con lo real, lo auténtico, las risas y aprendo de todas mis lágrimas”, escribió la mexicana.