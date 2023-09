Encuesta: Star Wars supera a Marvel como la franquicia con más fans

A pesar de pertenecer a la misma compañía, Disney, Star Wars y Marvel, se han enfrentado al tiempo de dominar el mercado en la última era.

De acuerdo a un estudio reciente realizado por el medio Fandom, la saga a la que pertenecen The Mandalorian y Ahsoka se encuentra una vez más a la cabeza, después de más de una década de dominio del MCU.

El estudio, que analizó diversos aspectos de las franquicias para demostrar su impacto dentro de la cultura pop y más allá, identificó cinco elementos clave que contribuyen a su éxito: construcción del mundo, altos índices de audiencia tanto de críticos como de fans, bases de fans activos y dedicadas, relevancia cultural y coherencia. Al combinar esos elementos el medio creó un nuevo parámetro para puntuar conocido como Factor de Franquicia, una representación numérica del impacto y atractivo general de una saga narrativa en pantalla.

Con la llegada de nuevas franquicias que han dominado el mundo del entretenimiento este 2023 , desde Barbie hasta Super Mario Bros. La Película y The Last of Us, el estudio profundizó en el interés de las audiencia en creaciones de distintas procedencias; videojuegos, juguetes, cómics o cine. Concluyendo así que los nuevos espectadores se trasladan sin problemas de un ámbito cultural a otro, quizá influidos por el flujo de información constante de la era digital.

El 72% de los fans expresaron un mayor interés en conocer el contenido de una extensión de franquicia en lugar de explorar contenido completamente nuevo. Además, un 83% de aquellos intrigados por las expansiones transmediáticas, es decir, aquellas que van de un medio a otro en su mundo expandido, se identificaron como gamers.

El hecho de que una franquicia como Star Wars se encuentre tan viva en gracias a diversas series de televisión tanto, live action como animadas, debería ser una prueba del gran interés que existen estas historias. Aunque esto no signifique que las historias de superhéroes han dejado de encantar al público, sino que estas se encuentran en una etapa de transición.

Cactus24 (20-09-2023)