Ariana Grande revela que se inyectó «una tonelada» de relleno de labios y bótox

La artista hizo las declaraciones durante un video sobre sus secretos de belleza, realizado para Vogue, en el que habló de manera espontánea (y emocional) acerca de cómo su relación con la belleza ha cambiado con el tiempo.

Grande no había mencionado previamente haberse sometido a ningún procedimiento cosmético. Al crecer bajo el foco de atención y, por lo tanto, lidiando con el escrutinio público sobre su apariencia desde muy pequeña, dijo, «es realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no».

Mientras se maquillaba durante el video, la actriz y cantante, ahora de 30 años, explicó que a menudo había mejorado su apariencia con extensiones de cabello o delineador de ojos más grueso «como un disfraz o algo para esconderse». Pero, continuó, a medida que fue creciendo dijo que esa ya no «le parece la intención detrás del maquillaje», al considerarlo «como una autoexpresión y acentuando lo que hay allí».

Ariana opens up about what beauty means to her: “I’ve had a ton of lip filler over the years, and botox. I stopped in 2018, cause I just felt so… too much. I just felt like hiding you know? […] For a long time beauty was about hiding to me” pic.twitter.com/RIgEIr0epX

