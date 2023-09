México presenta supuestos extraterrestres disecados en la Cámara de Diputados

El periodista Jaime Maussan realizó una audiencia pública para la regulación aéreos anómalos no identificados ante el Congreso de México, organizado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Maussan presentó supuestamente «seres no humanos» disecados y hallados en Perú con más de 1.000 años de antigüedad.

«No estamos solos. Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta», expresó el presentador del programa Tercer Milenio, quien lleva décadas investigando fenómenos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), actualmente denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI en español, y UAP en inglés).

Maussan encabezó la audiencia ante funcionarios nacionales y de Estados Unidos para brindar nueva información acerca de los OVNIS, apenas un día antes de que la NASA publique un informe especial sobre una investigación iniciada en 2022 respecto a vida extraterrestre en el planeta Tierra.

En la audiencia, Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. Dichos cuerpos habían sido estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer, no hay una evolución posterior”, aseguró el periodista, quien antes de su discurso realizó un juramento para garantizar que todos los dichos estén apegados a la veracidad.

“De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”, amplió sobre los cuerpos.

“La diatomea – explicó- es un área fosilizada con 17 millones de años de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó”.

Los pequeños cadáveres fueron exhibidos en cajas protegidas con un vidrio para que sean apreciados por todos los presentes.

