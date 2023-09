José Manuel Figueroa responde a las acusaciones de maltrato hechas por Alicia Machado

Alicia Machado contó a las compañeras del reality show Secretos de las Indomables el duro episodio de maltrato que vivió con José Manuel Figueroa durante su relación de amor.

Entre las cosas que relató de aquella etapa juntos fue el maltrato que recibió del hijo de Joan Sebastián. Una experiencia espeluznante que narró ante la mirada de terror de sus compañeras.

Tras sus fuertes declaraciones, ha sido el afectado quien ha decidido contestar de inmediato y, por lo tanto, defenderse de las mismas.

Durante su intervención en el programa Sale el Sol, el cantante no solo negó todo lo que había dicho sobre él, sino que se atrevió a dar datos escalofriantes sobre lo que confirma haber sufrido él.

«Veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente, si tiene los testigos debe de denunciar, si va a hacer un frente para la mujer violentada que no lo haga queriendo vender un reality show, que lo haga con las leyes», empezó diciendo a los presentadores del show.

Sobre ese momento en concreto que describió Alicia, José María dijo que fue ella quien se puso furiosa y celosa al sospechar que él podría estar hablando con otra mujer por teléfono. Según él, lo único que estaba haciendo era prepararle una fiesta sorpresa con sus amigos. «Me dio un reversazo espectacular», dijo de ese supuesto ataque de celos.

Aunque la fiesta se hizo, el artista reconoce que cuando pasó, ya al día siguiente, la echó de su casa y que fue ahí cuando se puso «como loca… De hecho, tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había corrido yo porque no me sentía cómodo.»

Al ser cuestionado por los periodistas si realmente nunca le pegó ni amenazó de muerte, esto fue lo que contestó. «Lo de amenazar de muerte viene al revés. Todos sabemos con quién está casada y tuvo un hijo, y por amistades mutuas, se había llegado al acuerdo que yo no la iba a mencionar ni ella a mí… Yo he sido una persona que he trabajado, no me dedico a ese tipo de cosas para amenazar a la gente de muerte», continúa su testimonio.

No satisfecho con esto, José Manuel añadió un dato más y bastante grave en el que habla del «cuchillo que sacó ella… para amenazarme», contó.

El también actor confiesa estar muy molesto por usar un tema tan delicado de forma tan a la ligera y dentro de un reality. «No se me hace justo que me utilicen para vender un reality y crear esta polémica para que todos los medios volteen y empiecen a ver el programa de televisión», aclaró.

Machado había acusado al artista de machista y misógino

Alicia Machado contó entre lágrimas y frente a Paty Manterola, Yuri y Ninel Conde, expareja de José Manuel Figueroa, uno de los episodios más traumáticos de su vida, cuando fue pareja de José Manuel Figueroa, quien la golpeó y la amenazó para que no revelara lo ocurrido, pues si lo hacía la mataría.

Machado tachó a Figueroa de machista y misógino, recordó cuando el intérprete le dio una cachetada con la que terminó en el suelo, además de que la pateó y la amenazó de muerte para que no revelara nada a nadie, porque si lo hacía se iba a encargar de que la sacaran de México.

“Lo primero que hizo es llamarme y amenazarme, ‘voy a hacer que te saquen de México, que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten’”, recordó; antes esta situación huyó a su país, donde su familia cayó en shock cuando se enteró de lo sucedido; su padre, de la impotencia, quería viajar a México para “matar” a José Manuel.

“Es un tipo exageradamente violento; el hombre que golpea así a una mujer tiene dos graves problemas, un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabrón con otro macho y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden, entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía negativa es agredirla», expresó Machado en «Secretos de las Indomables».

No es la primera vez que José Manuel Figueroa es señalado de violento, Ninel Conde, su pareja por varios años, también pasó por lo mismo, al igual que su expareja, la modelo Farina Chaparro, quien en su momento lo denunció; actualmente Figueroa mantiene una relación con la modelo Marie Claire, participante de «La casa de los famosos México».