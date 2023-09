Escalofriante lesión de luchador en las artes marciales mixtas (+video)

Reischman se enfrentó a Jaime Mora en Combate Global: Ferreira vs. Morales. El encuentro fue el debut profesional del peso pluma de 21 años.

Dylan Reischman suffered a really bad leg injury at #CombateGlobal

Durante la pelea, Reischman estaba defendiéndose de un derribo a lo largo de la valla cuando ocurrió el incidente. Mora intentó levantar a Reischman y llevarlo a la lona, ​​pero la pierna izquierda de Reischman quedó atrapada en un ángulo extraño debajo de ellos, lo que resultó en un fuerte y espantoso chasquido. La pausa fue tan fuerte que los espectadores pudieron escucharla durante la transmisión.

Con un dolor visible e insoportable, Reischman inmediatamente le gritó al árbitro que algo había salido gravemente mal, lo que provocó que la pelea se detuviera abruptamente.

En una repetición de la secuencia, la evidencia mostró que un hueso en la pierna de Reischman casi sobresalía de la parte superior de su rodilla. Mora no se dio cuenta de lo que sucedió inicialmente, pero puso los brazos sobre su cabeza y quedó devastado cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación.

Horrific, are there any updates on how hes doing/recovery?

— Caleb Ridley (@ReaVeR_Aces) September 3, 2023