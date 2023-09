Luis Fonsi se sincera sobre el divorcio con Adamari López

Luis Fonsi finalmente habló de manera franca sobre los motivos que lo llevaron a divorciarse de Adamari López y lo que vivió durante ese polémico proceso.

La pareja estuvo casada de 2006 a 2010. El matrimonio terminó en medio de controversia. La boricua acusó a su ex de supuestamente haberle sido infiel y de haberle dicho que no se sentía atraído por ella tras su mastectomía, según escribió en su libro ‘Viviendo’.

Ahora es el cantante quien da su versión de lo que pasó entre ellos en medio del lanzamiento de su canción ‘Pasa la página (Panamá)’, quienes algunos dicen que contiene dardos contra su ex.

El puertorriqueño estuvo en entrevista para MoluscoTV esta semana y ahí abordó el asunto de su separación de Adamari López.

«Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como ‘El Malo'», confesó.

«Yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima’, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo», aseguró.

Fonsi recordó que cuando anunció su separación trató de defenderse de los ataques y señalamientos de los que fue objeto.

«Sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: ‘Mira, esto fue lo que pasó, yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz'», reveló.

«Si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz'», compartió.

» ¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios», aclaró.

» Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos», insistió.

Fonsi explicó que el matrimonio con la también presentadora «no funcionó»: «No todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa».

¿Luis Fonsi abandonó a Adamari López?

Una de las especulaciones que surgieron en medio de la separación de los artistas fue que el intérprete supuestamente la abandonó.

Luis Fonsi se defendió de esta versión: «Cuando escucho la palabra ‘abandono’ es una palabra que no va como parte de la historia real».

«Va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó», dijo, «chévere para una novela, pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono».

«Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor, de hecho», confesó.

» Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan», aseguró el cantante de 45 años.

Actualmente, Luis Fonsi está casado con Águeda López desde 2014. Adamari López vivió en pareja con Toni Costa durante una década y tuvo una hija con él, Alaïa. Ellos se separaron en mayo de 2021 y sigue soltera.

Cactus24 06-09-23

