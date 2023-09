Cumarebera es asesinada de una puñalada por su pareja en Bogotá

Nacida el 21 de mayo de 1996, la falconiana Yecsenia del Carmen Blanco Albornoz, de 27 años, fue asesinada este domingo de una puñalada por su pareja, un hombre con antecedentes delictivos también oriundo de Puerto Cumarebo, municipio Zamora.

La víctima dejó tres hijos en orfandad según algunas imágenes de su cuenta de Facebook.

El crimen se cometió en Bogotá, Colombia y como responsable testigos identifican a Alejandro José Rodríguez Goitía, alias «Chiquito» quien estaría prófugo de la justicia. Los detalles del hecho de sangre no están claros, sin embargo dada la relación sentimental que tenían víctima y victimaria no se descarta producto de un episodio de violencia intrafamiliar.

El crimen de Yecsenia ha consternado a sus seres queridos y amistades, quienes recordaron el que fue uno de los últimos mensajes en vida, que describen como si fuera una despedida: «Cerrar los ojos son que te des cuenta; así que no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles; sé noble, íntegro, sincero; llora, ríe, salta, disfruta, ama…sobre todo sé tú mismo. Si caes, levántate, sigue y no olvides que vayas donde vayas, tu huella quedará. ¡No te detengas!

La víctima estuvo judicializada en Falcón por un caso con sustancias ilícitas en el 2015 según expediente judicial IP01-P-2015-001216.

Cactus24//05-09-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook