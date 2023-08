Elefante salvaje descubrió un paquete de droga en una zona boscosa

La policía fronteriza del municipio de Mengman, prefectura autónoma de Xishuangbanna Dai, recibió recientemente un informe de los aldeanos de que cuatro elefantes salvajes paseaban por la aldea.

Luego, los agentes llegaron al lugar y localizaron a los elefantes que se movían por el bosque.

Cuatro elefantes asiáticos estaban cruzando una calle cuando uno de repente se detuvo y empezó a olfatear la hierba. Luego usó su baúl para lanzar una mochila al aire y se fue. También gritó dos veces de emoción.

Elephant Patrol in the making! A wild Asian #elephant was seen tossing a backpack while roaming with its herd in Mengman Township, SW China's Yunnan. The bag was later found containing 2.8 kg of opium and the case is under investigation by local police. pic.twitter.com/R24GnKagk3

— People's Daily, China (@PDChina) August 22, 2023