Karol G lloró de emoción en el estadio Rose Bowl

La cantante colombiana Karol G se encuentra de gira en Estados Unidos con su tour ‘Mañana será bonito’ y, por supuesto, ha sido protagonista de varias noticias, pues su show, outfits, récords y canciones han dado mucho de qué hablar.

La gira inició en Las Vegas y luego, este viernes 18 de agosto, se presentó en el famosísimo estadio Rose Bowl en Los Ángeles, California.

La primera presentación de Karol G en este estadio fue todo un éxito y al ver a miles de fanáticos acompañándola, la ‘Bichota’ no pudo contener sus lágrimas y manifestó su agradecimiento por tanto cariño de rodillas.

#RoseBowl | Karol G de rodillas y de llorando agradeció la masiva asistencia a su show en Los #Angeles, California. pic.twitter.com/wjdWx5aSLX — HSB Noticias (@HSBnoticias) August 19, 2023

“Siempre me preguntaba cómo iba ser posible llegar a esto y yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa, pero miren ustedes esto (lágrimas). Yo les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia, que me están acompañando en este tour, a mis amigos”, dijo la artista frente a miles de personas.

El icónico estadio tiene una capacidad para más de 80 mil personas y Karol G logró lleno total para las dos fechas.

