Andrés Galarraga respondió comentarios de Juan Vené

A través de un comunicado el exgrande liga Andrés Galarraga se pronunció acerca de las declaraciones hechas por el periodista Juan Vené y afirmó que son «falsas y ofensivas».

En días recientes, Juan Vené reapareció en un video junto al actor Franklin Virgüez para emitir algunas declaraciones sobre los motivos que lo han llevado a no votar por Omar Vizquel para ser incluido al Salón de la Fama. Esto fue a raíz de otros comentarios polémicos de él mismo sobre la última temporada de Miguel Cabrera en Grandes Ligas y su posibilidad de también ser inmortal en Cooperstown.

Luego de esto, Virgüez aprovechó el momento para tocar otro tema, en esta ocasión relacionado con Andrés Galarraga y la época en la que anunció sobre su cáncer. Vené aseguró que dos médicos de la organización de los Bravos de Atlanta le dijeron que el pelotero nunca tuvo tal enfermedad y que todo se debió a esteroides.

«Publiqué lo que ellos me dijeron. Desde entonces Galarraga se ha dedicado a hablar en contra mía (…) Yo no he dicho mentiras. Yo dije lo que me dijeron los médicos, y yo no soy médico, menos de los Bravos. Ellos me lo dijeron y yo lo publiqué», comentó Vené.

En el documento, Galarraga dijo que le «entristece tener que responder a esa declaración si padecé de Cáncer, cualquier persona que ha visto un miembro de su familia que tiene que superar quimioterapia y radioterapia, quien lo ha vivido personalmente, sabe que el cáncer es una enfermedad maliciosa».

Por último, aseveró que todos los reportes originales de sus salud eran ciertos y que pese a que padeció cáncer verdaderamente, agradece todo el amor y apoyo que ha recibido.

Cactus24//19-08-2023

