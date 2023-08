Venezuela derrota a Japón y se queda con la medalla de bronce

El conjunto dirigido por Rafael Hérde salió con todo por la victoria y no decayó pese a que no pudo meterse en la final tras ganar en un cerrado partido contra Corea del Sur en la anterior jornada. La Poderosa ofensiva tricolor demostró que es una de las mejores del torneo y que por eso son merecedores de la medalla de bronce.

Los criollos Alexandro Ladera y José Castillo cargaron con el peso ofensivos de la selección con sendos cuadrangulares; Ladera la sacó en la primera entrada con hombre en base para darle a Venezuela la ventaja en el inicio del partido, mientras que Castillo también la sacó con uno de los suyos a bordo en la quinta entrada para volver de atrás e igualar la pizarra 6-6.

Venezuela se metió en el podio del torneo por segundo torneo consecutivo, esta vez quedando por detrás de China Taipei, que perdió la final y quedó segundo frente a los campeones de Estados Unidos; los finalistas fueron los únicos equipos capaces de ganar al equipo criollo.

🥇 🇺🇸 Here is the final out and USA are the World Champions!#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/LHwKuAL5q9

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 6, 2023