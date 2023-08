Jamie Foxx se disculpa por aparente comentario antisemita

El actor Jamie Foxx fue tachado de antisemita luego de realizar una publicación en su cuenta de Instagram el pasado viernes, por lo que, decidió publicar un nuevo mensaje ofreciendo una disculpa a la comunidad judía y a aquellas personas que se hayan sentido ofendidas con sus palabras.

El actor no fue el único afectado con su publicación, pues la actriz Jennifer Aniston también fue acusada de apoyar el aparente discurso de Foxx. Te compartimos más detalles de esta historia.

¿Cuál fue el mensaje que compartió Jamie Foxx?

El mensaje que el actor Jamie Foxx, de 55 años, compartió el pasado viernes decía:

«Mataron a este tipo llamado Jesús… ¿¿¿¿Qué crees que te harán???» y también agregó los hashtags #FakeFriends y #FakeLove, que rápidamente fue tema de debate.

Aunque Jamie Foxx borró su publicación de Instagram esta fue compartida por diferentes usuarios mediante capturas de pantalla, quienes señalaron que sus palabras eran inaceptables.

Sin embargo, eso no es todo, una organización de noticias enfocada en judíos, llamada A Wider Frame, compartió que la actriz de ‘Friends’ le dio un «me gusta» a la publicación por lo que fue acusada de apoyar la retórica de Foxx. Tras los señalamientos Jennifer Aniston compartió:

“Esto realmente me enferma. No le di me gusta a esta publicación a propósito o por accidente”, escribió Aniston, de 54 años, a través de su historia de Instagram el sábado, negando las acusaciones. “Y lo que es más importante, quiero ser claro con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus feeds: NO apoyo el antisemitismo. Y realmente no tolero el ODIO de ningún tipo. Período.»

Foxx, por su parte, escribió un nuevo mensaje , con el que se disculpaba con la comunidad judía y con cualquiera que se haya podido sentir agredido por sus palabras en la publicación del viernes. Compartiendo el siguiente mensaje:

“Quiero disculparme con la comunidad judía y todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación. Ahora sé que mi elección de palabras ha causado ofensa y lo siento. Esa nunca fue mi intención. Fui traicionado por un amigo falso y eso es lo que quise decir con ‘ellos’, nada más. Sólo tengo amor en mi corazón para todos. Amo y apoyo a la comunidad judía. Mis más profundas disculpas a cualquiera que se haya ofendido”.

CACTUS24 (06-08-23)