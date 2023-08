Google Docs reemplaza a Tinder y se convierte en la alternativa para encontrar pareja

Un pequeño número de jóvenes profesionales en las ciudades de Estados Unidos están abandonando las aplicaciones de citas por algo más parecido a un currículum, el «doc-date-me», según un informe del New York Times.

Los «documentos para citas», como los denominaron sus creadores, suelen ser documentos de texto sin formato con un puñado de fotos realizadas con Google Docs o aplicaciones para tomar notas como Notion e incluyen información como edad, género, orientación sexual, ubicación, pasatiempos e intereses.

La tendencia surge tras el agotamiento por las aplicaciones de citas y las pocas alternativas que existen. En comparación con la cantidad de personas que usan aplicaciones de citas, los creadores de Date-Me Doc son un grupo pequeño que trabaja principalmente en la industria de la tecnología y vive en las principales ciudades de EE. UU.

Si bien no está claro el número exacto de solteros que usan un «documento para citas», ya que algunas personas no publican los suyos públicamente, el Times informó que varias bases de datos de «documentos para citas» actualmente incluyen más de 100 personas en ciudades que incluyen Londres, Chicago, Toronto, Los Angeles, Dayton, Ohio,y São Paulo, Brasil.

«Hay algo un poco tonto en los ‘date-me docs’ que me recuerda los primeros días de Internet», dijo la ingeniera de software Connie Li al Times. «Todavía estoy en las aplicaciones, aunque me he retirado mucho en los últimos meses, ya que simplemente no parecen estar funcionando para mí en términos de conseguir coincidencias serias».

Por eso Connie Li decidió probar algo nuevo después de experimentar encuentros casuales en aplicaciones de citas y luego de una ruptura. Redactó su propio perfil, un documento extenso en Google Docs, describiéndose a sí misma y sus intereses. Después de publicarlo en las redes sociales, recibió respuestas de posibles coincidencias.

CACTUS24 (05-08-23)