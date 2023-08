Tenista chino Wu Yibing se desvanece por segunda vez en menos de un mes

El deportista se ha desplomado cuando dominaba en el primer set 1-4 a su rival. Durante los 40 minutos disputados, Wu parecía afectado por el calor y justo antes de caerse al suelo se había quitado la gorra. El tenista se ha desvanecido prácticamente al lado de un trabajador que estaba abriendo una sombrilla.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.

Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk

— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2023