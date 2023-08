Live action de los Caballeros del Zodiaco fue una pérdida millonaria

Ya pasaron varios meses desde el fracaso mayúsculo que fue Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio, y los fans no tienen dudas sobre cuál fue la razón del fracaso.

La película live-action no fue fiel al material original. Ahora, la compañía detrás del filme, Toei, ha confirmado que tuvieron grandes pérdidas grandes por la escasa recaudación en taquilla. La recaudación final fue de US$ 7.46 millones a nivel global, con un presupuesto de US$ 60 millones. El fracaso lo atribuyó la empresa al estreno de otras películas muy populares, y aunque el sitio no especifica cuáles son, seguramente se refieren a Super Mario Bros. La Película y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, dos de los mayores éxitos del año.

Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio es dirigida por Tomek Baginski y está inspirada en el exitoso manga de Masami Kurumada , Saint Seiya.

La película cuenta con las actuaciones de Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl y Sean Bean, entre otros. La trama gira en torno a la batalla de un grupo de guerreros místicos conocidos como Caballeros del Zodiaco.

Masami Kurumada había imaginado una adaptación cinematográfica durante muchos años, pero fue aprobada por Toei Animation en mayo de 2017, y originalmente estuvo planeada como una coproducción con Sony Pictures y A Really Good Film Company, pero esta última finalmente se retiró del proyecto.

La filmación tuvo lugar en Hungría y Croacia entre julio y septiembre de 2021, y fue estrenada en cines en diferentes regiones, incluyendo América Latina el 27 de abril de 2023, Japón el 28 de abril, y Estados Unidos el 12 de mayo. Las reseñas de los críticos fueron mayormente negativas.

Los fracasos en taquilla, incluido Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio, deberían enseñar a Hollywood la necesidad de ser más fieles al material original, respetar la rica cultura del anime y desarrollar personajes y tramas con profundidad. Para lograrlo, productores, guionistas y cineastas deben comprometerse a respetar lo que ya fue un éxito probado. La audiencia apreciará adaptaciones que respeten la esencia que hace que el anime sea tan especial.

Cactus24 (01-08-2023)