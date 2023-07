Muere el actor Paul Reubens, conocido como Pee-wee Herman

El actor Paul Reubens, más conocido por el popular personaje que creó y al que dio vida durante décadas, Pee-wee Herman, falleció la noche del domingo, tal y como se ha anunciado a través de su perfil de Instagram, con unos 410.000 seguidores, el lunes por la mañana.

«La pasada noche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor estadounidense, cómico, escritor y productor cuyo querido personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su carácter positivo, sus extravagancias y su convicción acerca de la importancia de la amabilidad. Paul luchó con valentía y en privado durante años contra el cáncer, con su característico ingenio y tenacidad. Un talento prolífico y dotado, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo querido y un hombre de carácter extraordinario y de generosidad de espíritu”, señalaba el comunicado.

Reubens tenía 70 años —cumplía 71 este agosto— y el mensaje de despedida familiar llegaba acompañado de una cita suya donde describía un poco más su enfermedad. “Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público con lo que he estado viviendo desde hace seis años. Siempre he sentido un enorme amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido muchísimo y he disfrutado haciendo arte para ustedes”. En el mensaje se explica que Reubens, soltero y sin hijos, pedía que en honor de sus padres, ya fallecidos, quien hacer donaciones a organizaciones en la lucha contra el cáncer, la demencia y el alzhéimer.

Nacido en Peekskill, Nueva York, Reubens creció en Sarasota, Florida, y desarrolló una afinidad por la comedia desde el principio de su vida que atribuyó en parte a que Sarasota era el hogar de invierno de Ringling Bros. y Barnum Circus.

En sexto grado, mientras asistía a la Escuela Primaria Southside, Reubens se subió a un escenario por primera vez como Nick Burns en “A Thousand Clown”s en The Players Theatre. Mientras estaba en Brookside Junior High, apareció en The Players en «The Riot Act», «Camelot» y «On A Clear Day You Can See Forever».

Dirigió el club de teatro de su escuela secundaria y apareció en papeles protagónicos en producciones de «The Comedy of Errors», «My Fair Lady» y «Guys and Dolls». También fue votado como «Más talentoso» durante su último año.

“The Pee-wee Herman Show” se estrenó en The Groundlings Theatre en 1981 antes de mudarse a The Roxy en Sunset Strip, donde se presentó durante cinco meses sin precedentes.

La transmisión de HBO del programa presentó al personaje de Pee-wee Herman a una audiencia nacional.

Más tarde, el personaje fue llevado a la pantalla grande en la comedia de 1985, «Pee-wee’s Big Adventure», que Reubens coescribió.