WhatsApp bloqueará tu cuenta si usas estas versiones falsas

El equipo de Meta emitió un comunicado oficial donde manifiesta que WhatsApp es la única versión oficial de su compañía, esta aplicación de mensajería instantánea ha realizado diversas actualizaciones para mejorar la experiencia de sus usuarios, sin embargo, muchas personas suelen descargar otras versiones que alteran el funcionamiento regular de WhatsApp.

Por ello, descargar o utilizar versiones no fiables es un factor que Meta penalizará bloqueando tu cuenta de WhatsApp. Es decir, si manejas una cuenta de WhatsApp y a la vez tienes aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Delta, Yo WhatsApp, y otros que te ayudan a tener contenido limitado para la aplicación principal, WhatsApp podrá bloquear tu cuenta hasta nuevo aviso o a hasta que desistan les las erosiones no aptas según su política.

«Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva», señala la empresa de Mark Zuckerberg en su comunicado.

El proceso de bloqueó será, una vez te notifiquen el bloqueo, tendrás 24 horas para dejar de usar y desinstalar dichas aplicaciones para que la actividad vuelva a la normalidad, de no ser así tu cuenta será deshabilitada permanentemente.

El peligro de usar este tipo de aplicaciones radica en que estas no cuentan con un cifrado de extremo a extremo, es decir que tu información no está segura y la privacidad que maneja WhatsApp no está vinculada con estas aplicaciones. Otra de las razones es que algún malware o virus podrá entrar a tu dispositivo, teniendo acceso a tu información y datos, puestas apps no están normalmente el Play Store sino en páginas que brindan APK’s.

Estas son las aplicaciones que debes evitar:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

FMWhatsApp

WhatsApp MA

YoWhatsApp

Fouad WhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

WhatsApp Aero

WhatsApp Transparente

HeyWhatsApp

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

