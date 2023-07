Estos son los actores y series favoritas para la próxima entrega de los premios Emmy 2023

Las series favoritas de los fans, Succession y Ted Lasso, tras sus esperados finales de serie a principios de año, han sido anunciadas este miércoles como nominadas a los premios Emmy, uniéndose a The Bear, The White Lotus y The Last of Us, de HBO, que dominan la lista de nominados.

The Bear, una serie original de Hulu que estrenó su segunda temporada el mes pasado, es una clara favorita de los Emmy en su primera temporada de premios con 13 nominaciones, incluyendo una nominación como actor principal para Jeremy Allen y serie de comedia destacada, según revela la revista Forbes.

Succession, que encabezó la lista de nominados del año pasado con 25, logró otros 28 apoyos el miércoles y se vio acompañada por otras de las favoritas previsibles, The Last of Us, The White Lotus y Ted Lasso, con 25, 24 y 21 nominaciones, respectivamente.

Hizo historia en los Emmy el miércoles al convertirse en el primer programa en el que tres actores de la misma serie reciben simultáneamente una nominación en la categoría de actor principal: Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong optan al premio.

Jenna Ortega, de la serie de Netflix Wednesday, fue nominada a la mejor actriz principal en una serie de comedia, la primera latina nominada en esta categoría desde América Ferrera en 2008.

Asimismo, la actuación de Pedro Pascal en The Last of Us le valió una nominación como actor principal de drama, lo que le hace el segundo actor latino en ser reconocido en la categoría; Jimmy Smits recibió varias nominaciones en la década de 1990.

Entre los nombres destacados que faltan en la lista de nominados se encuentran Selena Gómez por su interpretación en Sólo asesinatos en el edificio (una repetición de un desaire de 2022 que vio a Steve Martin manifestarse en protesta), Diego Luna de la serie de Star Wars Andor y la comedia de AppleTV+ Shrinking.

La gala de entrega de premios está fijada actualmente para el 18 de septiembre, pero podría aplazarse si los actores del sindicato SAG-AFTRA se unen al sindicato de guionistas en huelga y optan por no participar en la gala. La fecha límite para que el sindicato de actores llegue a un acuerdo es la medianoche del miércoles. La Academia de Televisión y Fox están negociando cuándo emitir los premios Emmy en caso de aplazamiento, según informa Variety, con la Academia presionando para noviembre y Fox buscando una fecha de enero.

Las series que optan a ser nominadas a los Emmy de este año se estrenaron entre junio de 2022 y mayo de 2023, lo que descalifica a algunas como Outlander, Black Mirror y Based on a True Story.