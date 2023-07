Cúcuta: Con vídeos, abuela denuncia que nieta de 4 años es golpeada por su madrastra

La abuela de una niña de 4 años, publicó en redes sociales vídeos denunciando el maltrato que recibe la menor por parte de su madrastra en Cúcuta.

“Me atrevo hacer esta denuncia pública, mi nombre es Chiquinquira Castellano abuela de la niña Mayreth Valentina Ramírez Merino, la cual está siendo maltratada por su madrastra Yuri Katherine Manrique”, escribió la mujer.

La abuela de la menor indicó que ya puso la respectiva denuncia en la Comisaría de la Familia, en donde solo le dan citas, pero no le dan solución. Sin embargo, el ICBF la citó para el día 10 de julio de 2023, pero solo asistió ella porque no se pudieron comunicar con el padre de su nieta.

“Ya acudí a Comisaria de Familia, en donde solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, la cual se lo dio a conocer a Bienestar Familiar y me dieron una cita para el día 10/07/2023 con el padre de la menor y conmigo, pero el padre de la menor no asistió porque no se lograron comunicar con él, pero asistí yo sola a la citación. Me dijeron que ellos como Bienestar Familiar no pueden quitarle el caso a Comisaría de Familia, que como yo no tenía cómo pagar un abogado que acudiera a uno público”, señaló.

Afirmó que teme por la vida de su nieta y que en las entidades encargadas solo le dan citas, pero no soluciones.

“La verdad me encuentro súper desesperada por mi nieta, no me dan solución solo citas y más citas, y temo por la vida de mi niña. Por favor quiero hace esto viral; si alguien puede ayudarnos hay que hacerlo viral, esto no puede seguir sucediendo. Los niños no se maltratan”, expresó.

¿Qué dice el padre y la madrasta de la menor?

El padre y la madrastra de la menor hablaron en el medio local Más Allá de la Noticia, en donde explicaron que ya hay un proceso legal y las autoridades determinaron que la niña no está corriendo peligro, ya que no se encontraba bajo condiciones de maltrato.

“Mi mamá sí me ha denunciado, pero sigue llamando a distintas noticias y nos han amenazado de muerte. En el papel de la Comisaría dice que en la audiencia se estipuló que la niña no corría ningún peligro […] la mamá de la niña la dejó desde los 8 meses, fue una mañana y me la dejó”, contó el padre de la menor.

Por su parte, la madrastra Yuri Manrique admitió que se repudia a sí misma por lo que ve en los videos.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con Valentina desde que llegó el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, dijo.

Explicó que le tocó amenazar a la niña porque llevaba dos días sin comer, sin embargo, no es una justificación por sus acciones.

“El Bienestar vino y revisó a la niña para mirar si tenía morados. No me justifico y me tocó amenazarla porque llevaba dos días sin comer. Hasta la misma tía en el video sabe que le trató de dar comida y no la recibió”, recalcó.

La mujer indicó que en la Comisaría no le dieron la custodia a la abuela porque no era garante para darle el bienestar a la niña, reseña lafm.com.co.

“Lo que quiere la señora Chiquinquira es quedarse con la custodia de la niña, pero la ley determinó a la abuela no es garante de tener a la niña por las condiciones socioeconómicas, pero nosotros tenemos el nivel y le estamos dando el bienestar a la niña”, declaró.

¿Qué dice el ICBF del caso?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció a través de su cuenta de Twitter, y señaló que garantizarán los derechos de la niña de acuerdo a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

“Desde que conocimos el caso de violencia en Cúcuta, estamos apoyando a la Comisaría de Familia y brindaremos acompañamiento permanente para garantizar el restablecimiento de derechos de la niña de acuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad competente”, dijo la entidad.



