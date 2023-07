Tom Cruise dice que seguirá haciendo películas de Misión: Imposible hasta los 80 años

Buenas noticias para los fanáticos de la serie de películas Mission: Impossible : no solo la próxima Misión: Imposible – Dead Reckoning Part One no es el comienzo del fin de la franquicia, como se mencionó anteriormente, sino que la estrella y productor de la franquicia Tom Cruise se burla de que el La serie podría continuar durante otros 20 años más o menos.

Hablando con el Sydney Morning Herald en el estreno de la última entrega de la serie, Cruise habló sobre su admiración por Harrison Ford, quien acaba de regresar al papel de Indiana Jones a los 80 años para Indiana Jones and the Dial of Destiny . “Harrison Ford es una leyenda; Espero seguir adelante; Tengo 20 años para alcanzarlo”, dijo Cruise, y agregó: “Espero seguir haciendo películas de Misión: Imposible hasta que tenga su edad”.

Cruise cumplió 61 años el 3 de julio, lo que significa que, si hay que tomarlo literalmente, promete potencialmente otros 19 años de películas de Misión.

Se rumoreaba que Mission: Impossible – Dead Reckoning, de dos partes, representaba las aventuras finales en pantalla de Ethan Hunt de Cruise y la encarnación cinematográfica actual de la franquicia, que se lanzó originalmente como una serie de televisión en 1966.

Ese rumor se enterró por última vez . mes , con el director Christopher McQuarrie no solo diciendo que la serie no estaba llegando a su fin, sino que ya estaban comenzando a surgir ideas sobre lo que vendría después, a pesar de que los cineastas aún no han descubierto el final de la octava película .

CACTUS24 (08-07-23)