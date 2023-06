Portuguesa: Niño se sube a una torre eléctrica para grabar video de reto TikTok (+Video)

Un niño que se presume entre las edades de 11 y 12 años, se subió a una torre eléctrica en una ciudad del estado Portuguesa.

Según, la red social de Vamos Acarigua en Instagram, el suceso se produjo en la comunidad de Guacuy Centro en Araure, Portuguesa.

Dicha cuenta afirma que el muchacho se subió a la torre eléctrica de alta tensión para hacer un reto grabado para TikTok.

«Habitantes del sector realizan la denuncia, por el peligro inminente que corre el niño, quién juega con la muerte como sí nada», se lee en la publicación con el post de varios videos.

«Aquí me llega cobertura… Papá, aquí me llega internet», dice con voz animosa y jocosa el menor de edad, que debido la actitud desafiante del joven los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

«Una pregunta ❓ dónde está la mamá y el papá ??? Dónde está el gobierno del estado portuguesa que ya avistó este video y no fue asta donde está ese niño aver qué sucedió y porque se la tira de loco el tripón ???», escribió un usuario de Instagram

Finalmente, hace un llamado a las autoridades y asegura que el joven es residente de Guacuy Centro.

«No tiene madre, y el padre…»

«… El niño no tiene madre porq murió cuando él estaba muy pequeño, el papá trabaja . Y el niño no es delincuente ni nada el ya trabaja . El quiere llamar la atención pues es un niño q ha crecido prácticamente sólo. No es para justificarlo, pero si el niño necesita ayuda psicológica. Pues está llamando la atención de forma errónea. Soy vecina de la familia. Siempre juzgamos a los padres sin saber si están vivos o no», así respondió una usuaria llamada michelmelendez413.

La mujer en varios comentarios trató de «justificar» la actitud del niño, pues se dedicó a responder algunos usuarios que hicieron conjeturas y juzgar severamente la inrresponsabilidad de los padres del menor.

Redacción Rut Cuauro Chirinos

Cactus24 (22-06-2023)