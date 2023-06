Artista hace bellas pinturas con «estiércol de vaca»

Werner Härtl, de 45 años, de Reichersbeuern Alemania, utiliza un método único para crear sus obras de arte: estiércol de vaca. Lleva diez años utilizando este insólito material y comparte sus trabajos a través de las redes sociales.

Según publicó el medio estadounidense New York Post, el artista, residente en Reichersbeuern, afirmó que su incursión en el arte basado en taburetes se dio por casualidad hace diez años, luego de notar lo difícil que era limpiar el estiércol de vaca de su establo.

“Solo uso estiércol de vaca para crear mi arte”, dijo, y agregó que trabajar con excrementos de vaca en realidad no huele tan mal como uno podría sospechar. «Cuando está mojado, la ‘pintura’ es un poco extraña», insistió Härtl a Ripleys Believe It Or Not en 2022. «Pero cuando está completamente seco, ya no huele».

Si bien la mayoría puede haberse resistido al descubrimiento, Härtl quedó impresionado con las propiedades adhesivas y colorantes y decidió comenzar a experimentar con los excrementos: «Tiene la textura perfecta, porque no es más que hierba fermentada», exclamó el experto en estiércol, que ya ha creó más de 1,000 pinturas desde que comenzó. Sus obras van desde paisajes pastoriles hiperrealistas hasta, quizás lo más apropiado, retratos de sus vacas.

En relación a cómo hace su arte, dijo que trabaja por etapas: “Yo trabajo por capas. Los tiempos de secado varían dependiendo de la consistencia del estiércol. También tengo que lidiar con todos los pedazos sólidos que se pueden encontrar en el estiércol. Hay muchos palos, pajillas, terrones, incluso arena y partículas de insectos, por lo que puede ser difícil de manejar”.

Cactus24// 21-06-2023

