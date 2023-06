Viral| Así se vengó una mujer de su jefe luego que la despidieran

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego que diera a conocer cómo fue su «venganza» contra el jefe por haberla despedido del trabajo.

“Así que me despidieron y el viernes fue mi último día. Fui la única integrante de mi equipo que fue despedida”, comenzó explicando quien en TikTok se identifica como @the.marchie. La mujer, con casi 550.000 seguidores, reconoció que no había tomado de la ‘mejor’ manera su salida e hizo sentir su molestia, pero no verbalmente.

En su lugar, decidió colocar pequeñas fotos suyas por toda la oficina, cada una con un mensaje diferente en una pequeña ‘burbuja de conversación’. Según admitió, empleó esa ‘venganza’ para “demostrar que nunca me iré”. Posteriormente, sus ahora excompañeros le comentaron que por su culpa se la habían pasado ‘todo el día’ intentando encontrar cada fotografía.

Sin poder contener su reacción, @the.marchie confesó que su plan no había terminado ahí. “La mejor parte es que enumeré todas esas fotos, pero me salté números. Nunca pienses que los encontrarán todos”, señaló. La ola de comentarios le siguió a su particular video y hubo quienes compartieron lo que, en su opinión, ella podía hacer en otros escenarios.

“Ya me imagino cuando terminan una relación contigo”; “El número salteado es absolutamente cruel, lo apruebo”; “Solo sé que se arrepienten de haberte despedido. Esto es histérico. Van a extrañar este tipo de energía”; “Una vez salí de un lugar de trabajo tóxico y coloqué una sola rosa con la nota: ‘Cuando esto muera los habré olvidado a todos’”; “Es la cosa más asombrosamente caótica que he visto en mi vida”; “Lamento mucho que hayas perdido tu trabajo; pero, Dios mío, ¡nunca te olvidarán!”.