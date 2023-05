Influencer muere después de beber 7 botellas de ‘vodka chino’ durante una transmisión en vivo

En particular, el influencer de 34 años conocido como «Sanqiange» comenzó un desafío de bebida en la plataforma de redes sociales chinas en vivo alrededor de la 1 a . 30% a 60%, informó Shangyou News .

Los desafíos de PK implican batallas uno a uno en las que los influencers compiten entre sí para ganar recompensas y obsequios de los espectadores y, a menudo, implican castigos para el perdedor, aparentemente, en este caso, beber Baijiu. No sé cuánto había consumido antes de que lo sintonizara. Pero en la última parte del video, lo vi terminar tres botellas antes de comenzar con una cuarta”, dijo a Shangyou News su amigo, identificado solo como el Sr. Zhao.

Bebió al menos siete botellas de licor baijiu , según los espectadores, y fue encontrado muerto 12 horas después de su transmisión, informaron los medios chinos.

«Cuando su familia lo encontró, ya se había ido, ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir tratamiento de emergencia», dijo Zhao a Shangyou News.

Shangyou News confirmó que murió por beber en exceso y que había sido incinerado esa mañana.

🔴 HONGKONG | A local #Influencer by the name of "#Sanqiange", died, a few hours after a live broadcast on the #Chinese version of #TikTok where we see him gulping down several bottles of strong alcohol. The death revives in society, the debate on a regulation of the field. pic.twitter.com/theOrfQZ84

