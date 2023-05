El Gobierno de Brasil se moviliza tras ataques racistas contra Vinícius en España

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques racistas que sufrió el futbolista brasileño Vinicius Jr. en el partido de la Liga española que el Real Madrid jugó en el estadio Mestalla contra el Valencia.

«Quería hacer un gesto de solidaridad con Vinicius Jr., un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol», escribió en Twitter el mandatario.

Antes, en una rueda de prensa desde Japón, el presidente recalcó que «no es posible que casi en pleno siglo XXI» se vean esos «prejuicios raciales ganando fuerza en varios estadios de fútbol de Europa».

«Un chico pobre que venció en la vida. Uno de los mejores jugadores del mundo. Ciertamente, del Real Madrid es el mejor. Le ofenden en cada estadio al que asiste», comentó.

Vinícius ha sido víctima de frecuentes ataques racistas en varios partidos de la liga española, pero el disputado el domingo llegó a interrumpirse después de que parte del público le insultara llamándole «mono».

«¡Mono, mono!»

Los insultos contra el jugador ya se produjeron incluso antes del partido. El autobús en el que llegó a Valencia fue recibido a grito de «¡Mono, mono!».

«Repudiamos otro ataque racista contra Vinicius Jr. Notificaremos a las autoridades españolas y a LaLiga. ¡El Gobierno brasileño no tolerará el racismo ni aquí ni fuera de Brasil! Trabajaremos para que todos los atletas brasileños negros puedan practicar su deporte sin experimentar violencia», denunció el Ministerio de Igualdad Racial.

La ministra de dicha cartera, Anielle Franco, recordó que Brasil y España firmaron recientemente un acuerdo de cooperación para invertir en políticas de combate al racismo, y aseguró que se intentará ampliar al ámbito del deporte.

Está previsto que este lunes, Franco ofrezca una rueda de prensa junto a Ana Moser, ministra de Deporte, para abordar este asunto.

«No fue la primera vez»

«No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que una vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas», lamentó Vinicíus en las redes.

Y continuó: «Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas».

El mensaje no sentó bien al presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, que retuiteó el texto del jugador, y escribió: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste».

Vinicíus, no tardó en responder: «Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa. Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve».

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sí mostró su solidaridad con el jugador. «Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y todas las jugadores que lo han sufrido en carne propia», aseveró en las redes sociales.

22-05-23

