Adolescente luchó contra un tiburón luego de ser atacada en la playa

Ella Reed estaba en las aguas de North Jetty Beach en Florida cuando el tiburón la atacó y la mordió tres veces, informó TCPalm.com . La residente de North Hutchinson Island fue mordida en el torso, la pierna y el dedo mientras estaba de pie en el agua hasta la cintura, y cree que un tiburón toro de 4 pies fue el culpable.

“El tiburón seguía atrapándome, así que comencé a intentar golpearlo con ambos brazos; tanto mi brazo como mi mano sufrieron un poco de mordisco”, dijo Reed al medio de comunicación. “Traté de escapar y luego volvió y me mordió la pierna”.

A brave teenager has somehow survived a terrifying shark attack in southern Florida. It happened in waist deep water and left surfer Ella Reed with multiple wounds. https://t.co/5zYfOfFT4D #7NEWS pic.twitter.com/1iKfqhwboS

