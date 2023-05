Shakira le dedica un tema en «acróstico» a sus hijos

«Acróstico» se llama la canción con la que Shakira le recuerda a sus hijos el amor que les tiene, y fue publicada este jueves 11 de mayo en todas las plataformas disponibles con un video en el que se ve cómo va formando las frases dedicadas a sus hijos con cada letra de sus nombres.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad / Las cosas no son como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar”, es lo que canta mientras se va alineando el nombre de Milan, su hijo mayor.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón”, fue lo que le dedicó a su hijo menor, Sasha.

Este audiovisual es muy diferente a los que nos tenía acostumbrados la estrella barranquillera en los últimos tiempos, teniendo animaciones que muestran a una mamá pájaro que protege a sus dos polluelos rosados en el nido y les enseña a volar, dejando muy marcada la importancia del amor y la resiliencia.

El video que ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones hasta el momento de esta publicación, trajo consigo cientos de comentarios positivos en las redes sociales. “No sé por qué presiento que voy a llorar”, “El amor que siente Shakira por sus nenes traspasa la pantalla… Cuánta enseñanza en una sola canción”, “Demasiada empatía siento”, “No tengo hijos pero vaya que transmite la letra”, dijeron algunos seguidores.

Cactus24 12-05-23

