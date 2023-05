Desvelan la identidad del encapuchado de la coronación de Carlos III

Dos fueron los momentos más comentados: uno, el despiste de Katy Perry buscando su asiento en la Abadía y otro con un personaje con gafas y bigote que muchos pensaron que podía ser la duquesa de Sussex, disfrazada.

Finalmente se supo que era el compositor galés sir Karl Jenkins, que se encontraba sentado junto a Andrew Lloyd Webber. Siguiendo la broma, él mismo reconoció no ser Meghan Markle a través de un vídeo de TikTok.

Sir Karl Jenkins, el falso Meghan. (Getty)

Pero lo que sí causo sorpresa fue la figura de la «parca» que apareció al fondo de la pantalla durante la retransmisión de la coronación, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Una figura encapuchada y vestida de negro se escabullía por la puerta principal de la abadía, sosteniendo lo que parecía ser un largo bastón, que algunas personas describieron como una guadaña.

Surgieron teorías desde todos los ángulos, desde (nuevamente) Meghan Markle disfrazada hasta el espíritu de la princesa Diana llegado para buscar venganza, pero la verdad ha sido revelada y la explicación, ay, es bastante más sencilla.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023