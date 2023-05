Lo que respondió Aldo Cermeño respecto al Tweet de Miguel Salazar

El reconocido periodista Miguel Salazar twitteó este miércoles algo que en el estado Falcón, tuvo eco toda vez que una de las cinco personas que identifica con nombre y apellido, es el exgobernador Aldo Cermeño.

«¿Cierto o falso que Ricardo Sánchez, David de Lima y Aldo Cermeño serían detenidos por el affaire El Aissami, e igual suerte correrían Dante Rivas, Esteban Trapiello y dos gobernadores centrales?»

El Tweet de Salazar da cuenta de algo que ocurriría en el futuro, sin embargo en lo que respecta a este miércoles, Aldo Cermeño está libre y sobre lo que expone el periodista, tiene sus reservas.

A las 11:55 de la mañana de este miércoles, luego de mostrarle el capture de la imagen del Tweet y consultando su opinión, Cermeño respondió: «No tuve el gusto de conocer a El Aissami. A Ricardo lo conozco bien, pero no he tenido con él ninguna relación ni política y menos financiera; no he tenido ni tendré ninguna relación de nada con él. Nunca he visto a Tarek, ni de cerca, ni de lejos ¡Solo por fotos! Lo que te digo es absolutamente cierto, si lo hubiera conocido siquiera no tendría porqué negarlo!», respondió vía mensaje por Whatsapp.

Cactus24// 10-05-2023



